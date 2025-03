Ídolo do Bahia pode ser contemplado com honraria na Alba

Emerson Ferretti - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O ídolo do Esporte Clube Bahia e gestor esportivo, Emerson Ferretti, pode ser contemplado com o Título de Cidadão Baiano, conforme indica projeto encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A proposta é do deputado Bobô (PC do B) e prevê um reconhecimento ao ex-goleiro, natural de Porto Alegre, pela contribuição ao futebol e às iniciativas sociais no estado. Caso aprovada, a honraria será entregue em sessão especial em data a ser definida.

Ferretti iniciou seu legado no Bahia entre os anos 2000 e 2005, tornando-se um dos principais ídolos da história do clube. Em 2001, conquistou o Campeonato do Nordeste e o Campeonato Baiano, sendo eleito o melhor goleiro do Brasil pelo Troféu Bola de Prata.

Também atuou como coordenador de Esportes do Escritório Municipal da Copa do Mundo de 2014, em Salvador, e integrou o Comitê Organizador da Copa América de 2019.

Em 2023, Ferretti foi eleito presidente do Bahia Associação, tornando-se o primeiro ex-atleta a ocupar o cargo. “Sua gestão à frente do clube reforçou sua relação com o futebol baiano, ampliando sua atuação também na área social”, relatou Bobô no projeto, citando que o ex-goleiro implementou projetos voltados para a inclusão de crianças em situação de vulnerabilidade.