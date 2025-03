Bruno Reis celebra Carnaval no Guinness: "Queremos mais títulos"

Bruno Reis - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito Bruno Reis celebrou nesta quarta-feira,5, o reconhecimento de Salvador pelo Guinness World Records como a cidade com o Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo e afirmou que, agora, a capital baiana vai buscar outros recordes. Durante coletiva de imprensa do balanço final da folia neste ano, o prefeito destacou que o título dado pelo Guinness é da cidade.

“Quando a gente olha a quantidade de pessoas que passou pelos três circuitos, são números impressionantes. A gente ainda não consegue quantificar os bairros. Vamos tentar, no ano que vem, com o nosso sistema de inteligência artificial, quantificar o que a gente tem nos bairros, para poder somar esses dados. Então, assim, os números do Carnaval impressionam. É o mais iluminado, com mais apresentações musicais, com mais horas de música. Então, assim, são números que só nós temos, que são fatos, uma constatação. E aí, cada número desse a gente vai habilitando a cada ano e vamos registrando no Guinness Book”, disse.

“O título não é meu, não é da Prefeitura, não é do estado. É do povo, é da cidade. Então eu penso dessa forma, mas agradeço a todos que ajudam a realizar o Carnaval. A Prefeitura é apenas um ator. Pode-se dizer que o principal ator, pela quantidade de serviços que nós oferecemos e que nós temos a responsabilidade de ofertar para o cidadão”, acrescentou o prefeito.

Bruno Reis exaltou que quem faz a festa são os artistas e os foliões. “E eu tenho dito isso: quem tem que aparecer, quem tem que chamar a atenção são os artistas e o folião. Essa é a visão da Prefeitura. O que a gente tem é que oferecer serviços para que tudo corra bem, fazendo a nossa parte, organizando. E volto a dizer: foi o Carnaval melhor organizado de toda a história da cidade”, destacou.

Bruno Reis lembrou que, no passado, a Prefeitura não tinha o nível de organização e planejamento que passou a ter nos últimos anos, construindo um modelo que, inclusive, é replicado por festas populares em diversas cidades do país.

“Esse prêmio da cidade é mais um reconhecimento que a gente passa a ter. Ontem Salvador estava nos telejornais do Brasil e muitos jornais do mundo também estavam falando desse feito histórico. Espero que a gente possa ir mais outras vezes, por qualidade na educação, na saúde, nas finanças, na área cultural, na área social. Queremos mais títulos”, salientou.