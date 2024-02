Marcelo Werner faz balanço de operações em visita ao Grupo A TARDE | A TARDE

Em visita ao Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 21, o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP), Marcelo Werner, concedeu entrevista exclusiva aos veículos do grupo. Na conversa, o titular da Segurança realizou um breve balanço sobre as ações no Carnaval, deu detalhes sobre as operações contra as facções criminosas que serão realizadas neste ano e comentou sobre as discussões para o retorno da torcida mista nos estádios em Salvador.



Ao Portal A TARDE, Werner revelou que o Carnaval foi a “maior operação de todos os tempos” e evidenciou que, nos 15 dias de eventos seguidos em Salvador, com número recorde de público, foi registrado diminuição de índices criminais e "não houve nenhuma ocorrência grave".

“Tivemos essa quantidade de pessoas. Mas com ações de inteligência, aumentando o efetivo, o número de policiais infiltrados, número de câmeras, conseguimos [capturar] 36 pessoas foragidas da Justiça no estado, 34 no circuito de Salvador, e diminuímos em mais de 20% os roubos”, disse.

Secretário conversa com o diretor de Relações Institucionais de A TARDE, Luciano Neves (esq.) e com o presidente do grupo, João Mello Leitão (dir.) | Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O secretário também anunciou que as ações de segurança se mostraram efetivas, indicando resultado de satisfação. “A pesquisa da nossa satisfação de segurança foi a melhor possível, chegamos a quase a 90% de sensação de segurança e individualmente das forças, quase 95% de média, de cada uma das forças.”

A expectativa para o ano que vem, segundo o Marcelo, é de que seja ainda maior.

Combate ao crime organizado

À reportagem, o secretário também declarou que as operações de combate às facções criminosas, que se mantiveram durante o carnaval, vão seguir com mais força ainda.

“Nós temos diversas ações de inteligência em andamento, na sua grande maioria contra as facções. Eu tenho uma diretriz muito grande em relação ao enfrentamento das facções, não só ao enfrentamento, mas ao alcance de lideranças e a descapitalização”, resumiu.

“Em 2024, a gente começou na mesma atuação que a gente terminou no ano passado. Já fizemos o primeiro balanço de janeiro onde no primeiro mês já foi apreendido mais de 10 fuzis”, disse.

Torcida BA-VI

Na conversa, Werner comentou também sobre o motivo da ausência da torcida visitante no BA-VI do último domingo,18, já que existiu grande expectativa para que o primeiro clássico do ano tivesse novamente as duas torcidas.

“Hoje está em processo de discussão a retomada da torcida visitante e a segurança vai estar em condições totais de garantir todo o aparato de segurança necessário”, resumiu.

Sobre o assunto, Werner também antecipou que existe uma breve possibilidade de acontecer o clássico com público misto ainda no primeiro semestre deste ano.

“Pode ser que aconteça, mas depende muito do diálogo entre os atores, as recomendações em relação a segurança […] e dos clubes e as federações sobre a quantidade de ingressos, até isso tem que haver uma flexibilização dos clubes.”

O secretário foi recebido no grupo pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves.