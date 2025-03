Marinho comemora aprovação de projeto que beneficia pais e mães atípicos

O projeto foi votado na Câmara dos Deputados e contou com o voto favorável do parlamentar e agora segue para apreciação no Senado - Foto: Douglas Gomes/Divulgação

O deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) utilizou as suas redes sociais para comemorar a aprovação do Projeto de Lei 3124/23, que garante aos pais e mães atípicos atendimento psicossocial prioritário pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto foi votado na Câmara dos Deputados e contou com o voto favorável do parlamentar e agora segue para apreciação no Senado.

São considerados pais atípicos aqueles que criam filhos com alguma necessidade especial, seja ela física, emocional, cognitiva, comportamental, incluindo o transtorno do espectro autista (TEA), síndrome de Down, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), paralisia cerebral, entre outras.

Para Marinho, a aprovação do projeto que contou com o seu apoio é um avanço importante no cuidado dos pais atípicos.

“Eu tenho dois irmãos com deficiência mental e cresci vendo a luta de minha mãe para cuidar deles, muitas vezes esquecendo de si mesma para poder dar todo o suporte necessário. A dor de minha mãe, hoje, é a dor de muitas mães que desejam cuidar de seus filhos, mas não possuem o suporte para também cuidarem de si”, relatou.

Sobre a regulamentação do cordão que identifica pessoas autistas, Marinho disse que “a regulamentação é importante porque credibiliza o ato e impõe o respeito necessário que deveria ser natural”.