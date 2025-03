Prefeitura amplia repasses para o Hospital Aristides Maltez

O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Saúde (SMS), Rodrigo Alves, visitaram a instituição filantrópica para assinatura da renovação do termo de convênio - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador aumentou em 50% o repasse de recursos municipais para o custeio do funcionamento do Hospital Aristides Maltez (HAM), localizado em Brotas e referência em oncologia no país. Nesta quinta-feira (13), o prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Saúde (SMS), Rodrigo Alves, visitaram a instituição filantrópica para assinatura da renovação do termo de convênio.

Com a iniciativa, a unidade, que recebia da Prefeitura um aporte em torno de R$12 milhões ao ano, passará a contar com cerca de R$18 milhões. O prefeito classificou o ato como um reconhecimento à importância do HAM, que é referência em tratamento oncológico no estado e no país.

“Além dos recursos que nós repassamos do SUS para esta importante instituição que é contratualizada junto à Prefeitura, hoje, nós ampliamos a nossa parceria com recursos próprios, incrementando em mais R$6 milhões para ajudar nessa excelente obra. Essa instituição realiza um trabalho magnífico, salvando milhares de vidas. É a principal instituição no combate e tratamento ao câncer da Bahia”, destacou o prefeito.

O HAM é gerido pela Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC) e conta com 255 leitos e mais de 200 profissionais médicos especializados, recebendo diariamente, em média, mais de 3,5 mil pessoas de todas as idades.

Abrangência

Em funcionamento desde 1952, o HAM recebe pacientes oriundos de praticamente todos os municípios da Bahia e até mesmo de outros estados limítrofes. Em 2024, o hospital fez 8,8 mil cirurgias, 11,7 mil internações e 209,2 mil consultas.

Maria Romilda Maltez, presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), instituição que administra o hospital, destacou que a Prefeitura é a principal responsável pela manutenção do funcionamento da unidade.

“Esses recursos são imprescindíveis para nós, porque nós somos um hospital 100% SUS, e a maior parte do dinheiro que a gente recebe do sistema vem através da Prefeitura, e uma pequena parte através do convênio que temos com o estado”, disse.

O titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Rodrigo Alves, explicou a diferença entre os recursos transferidos pelo município ao HAM: “A Prefeitura tem um contrato com o Aristides Maltez no qual repassa recursos federais do SUS para o hospital. Ou seja, o hospital faz os atendimentos, a gente homologa esses atendimentos junto ao Ministério da Saúde e a gente repassa os valores diretamente. Dessa forma, são R$18 milhões por mês”, disse.