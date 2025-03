Prefeitura renova convênio de R$ 2,5 milhões para o esporte

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães (PP) - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), assinou a renovação dos Convênios do esporte com a Liga Desportiva, a Federação Baiana De Judô e a Associação Santa Geração. A cerimônia de assinatura foi realizada na noite desta terça-feira, 11, no Ginásio Poliesportivo José Queiroz Barreto Neto, reunindo atletas, esportistas e entusiastas do esporte.

“A Prefeitura reafirmou o compromisso com o esporte em Luís Eduardo Magalhães”, disse o presidente da Liga Desportiva Manuelito Silva.

A capital do agronegócio do Oeste baiano irá investir R$ 2,5 milhões, no fortalecimento das competições e iniciativas esportivas ao longo de 2025.

“Reconhecemos o esporte como uma ferramenta poderosa de transformação social. Por isso, nossa gestão tem investido fortemente na promoção de competições e programas esportivos. Hoje, estamos renovando importantes parcerias com a Liga Desportiva, a Federação Baiana de Judô e a Associação Santa Geração”, destacou Junior Marabá.

A renovação dos convênios vai permitir que 19 competições sejam realizadas ao longo do ano, em modalidades como futebol, vôlei de areia, handebol, corrida e futsal.

O município também vai continuar oferecendo aulas gratuitas de Judô (Projeto IPPON), Capoeira e Capoterapia (Capoeira em Ação), ampliando o acesso ao esporte para a comunidade e impactando pelo menos 6 mil pessoas.