Corpo é encontrado com marcas de tiros na Av. Contorno

Corpo foi encontrado na Av. Contorno - Foto: Ilustrativa | Reprodução/Google Maps

Um corpo foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 13, na Avenida Lafayete Coutinho, popularmente conhecida como 'Contorno', no bairro do Comércio, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, o corpo do sexo masculino foi encontrado com diversas perfurações de arma de fogo.

De acordo com a PM, militares da 16ª CIPM foram acionados, em razão de um homem morto por disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT. O policiamento foi intensificado na região e a Polícia Civil investiga o caso.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou motivação do crime.