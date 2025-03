Internacional Travessias divulga balanço da operação de Carnaval

ITS divulga balanço de Carnaval - Foto: Divulgação

A Internacional Travessias Salvador (ITS), que admnistra o Sistema Ferry-Boat, divulga balanço da Operação Carnaval 2025 no serviço de transporte. Entre os dias 25 de fevereiro e 11 de março, foram transportados 302.075 passageiros da modalidade pedestres e 51.515 veículos, incluindo carros e motocicletas.

Esse número representa um aumento de 8% no número de passageiros pedestres e 25% de veículos, em comparação ao mesmo período de Carnaval do ano passado. Ao todo, foram realizadas 528 viagens oficiais e 235 viagens extras, envolvendo as embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Pinheiro, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu, Anna Nery e Ivete Sangalo.

Segundo a ITS, para atender a demanda de forma eficiente e rápida, diminuindo consideravelmente o tempo de permanência dos passageiros na fila de espera para o embarque, foram utilizadas todas as embarcações da frota e ofertadas 960 vagas extras de Hora Marcada. A empresa também aumentou o número de viagens extras, realizou travessias durante a madrugada e cumpriu viagens a cada 30 minutos.

Limpeza e manutenção dos ferries e terminais

Com o objetivo de oferecer um ambiente limpo e organizado para os passageiros, a ITS ampliou o número de colaboradores que realizaram a limpeza a bordo e nos terminais. Houve ampliação também nas equipes de manutenção noturna.

A operação contou com reforços do apoio oferecido pelos órgãos públicos: Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador, Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica, Corpo de Bombeiros e Juizado de Menor. No caso do Governo da Bahia, a empresa agradece todo o apoio e estreita parceria, especialmente com os órgãos Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA). Juntas, as instituições permitiram o bom fluxo de informações e sanaram de forma rápida e oportuna as intercorrências operacionais que surgiram.