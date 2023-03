MST desocupa propriedades da Suzano no Extremo-Sul da Bahia

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) desocupou todas as propriedades da fabricante de papel de celulose Suzano, no sul da Bahia, nesta terça-feira, 7. As áreas estão localizadas nos municípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e Caravelas foram liberadas.

O cumprimento das reintegrações de posse determinadas pela Justiça aconteceu sem conflitos. A desocupação ocorre após decisão judicial determinar a saída dos militantes. Em caso de descumprimento, a sentença previa multa diária de R$ 5 mil.

Os trabalhadores do MST estavam nas propriedades da empresa desde o dia 27 de fevereiro.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, vai intermediar nesta quarta-feira, 8, a retomada do acordo entre o MST e a empresa firmado em 2015. "MST deixa área pertencente à empresa Suzano de Papel e Celulosa. Amanhã, recebo representantes do MST e da empresa Suzano de Papel e Celulose para recuperar o acordo firmado em 2015".

Teixeira aponta ainda que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), o secretário estatual da Casa Civil da Bahia, Afonso Florence (PT), e o deputado estadual baiano Osni Cardiso (PT) ajudaram na mediação.