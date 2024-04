“Muito feliz”, diz proponente da Comenda Dois de Julho de Leo Prates | A TARDE

O proponente da Comenda Dois de Julho do deputado federal Leo Prates (PDT), Vitor Azevedo (PL) disse, durante a cerimônia realizada nesta sexta-feira, 12, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), estar muito feliz pelo amigo.

“Muito feliz em estar hoje concedendo esta justa homenagem a esse grande amigo, não só na política, mas da vida pessoal”, disse.

O parlamentar citou a trajetória do colega e o elogiou.

“O deputado Leo Prates, que tem uma vida dedicada ao serviço público, seja ainda quando era assessor parlamentar, como vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, secretário municipal em Salvador, deputado federal agora. É uma trajetória de mais de 10 anos dedicada à vida pública, as causas sociais, como eu disse, sempre entregando, essa confiança que recebeu do povo baiano, seja aqui na assembleia ou em Brasília. Estou aqui muito feliz em enfrentar essa justa homenagem a esse amigo”, concluiu.

A homenagem foi proposta por Vitor e aprovada por unanimidade em agosto.

Na ocasião, para justificar a ação, o parlamentar destacou a contribuição de Prates ao longo dos seus 20 anos de vida pública, principalmente, na gestão à frente da Secretaria Municipal de Salvador (SMS), durante a pandemia da Covid-19.

A cerimônia de entrega da mais alta honraria concedida pela Alba, contará com a presença do prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil), acontece nesta sexta, no plenário da Casa Legislativa.