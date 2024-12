Muniz promete agilizar votação de projetos de Bruno Reis

Presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), afirmou que dará celeridade aos projetos encaminhados pelo Executivo para mitigar os danos causados pelas fortes chuvas que atingem a capital baiana.

“O que o Executivo precisar da Câmara para que possamos apoiar, qualquer que seja o projeto, iremos votar o mais rápido possível. Ele [Bruno Reis] está entrando com vários pedidos, e assim que eles chegarem, vamos analisar rapidamente. Pode ter certeza que, se esses projetos chegarem até segunda-feira, já iremos votar na própria segunda-feira”, declarou Muniz.

As declarações do chefe do Legislativo foram dadas durante sua visita ao bairro de Saramandaia, próximo a Pernambués, após o deslizamento de terra que soterrou seis casas e provocou uma morte nesta quarta-feira, 27.

“Hoje não poderia deixar de reafirmar meu compromisso de continuar fazendo meu trabalho, estando sempre ao lado da população, prestando a ajuda necessária para o bem-estar de todos”, disse.