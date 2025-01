"Não estou preso a datas", diz Bruno sobre ajustes no secretariado

Gestor municipal não deu prazo para anunciar os ajustes - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O prefeito reeleito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), garantiu que possíveis mudanças ocorrerão dentro do seu secretariado para 2025. Apesar disso, o gestor municipal não deu prazo para anunciar os ajustes.

"Eu já disse que eu não estou preso a datas. Posso anunciar uma ou outra mudança, algum ajuste que venha a ser feito, a equipe está aí performando", disse Bruno Reis, durante coletiva sobre o Festival Virada Salvador, nesta quinta-feira, 26.

Segundo o prefeito, que assume seu segundo mandato a partir de 1º de janeiro do próximo ano, as decisões serão feitas com base em articulações entre a equipe.

"Alguns colaboradores têm outras missões e querem ir para novos desafios, tem alguns que já têm algum tempo na pasta também e entendem que é hora de dar oportunidade para que outros possam também contribuir. A gente vai fazer esses ajustes", completou.

Vale lembrar que nomes já estão sendo cotados para a nova equipe do prefeito reeleito. O vereador eleito e ex-presidente da Limpurb, Omarzinho (PDT), já afirmou estar preparado para enfrentar "qualquer desafio" que venha a ser dado por Bruno Reis.