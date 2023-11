"Não se mexe em time que está ganhando", avalia Lupi sobre Ana Paula | A TARDE

Em time que está ganhando não se mexe, esse é o lema dos membros do PDT diante dos questionamentos acerca da manutenção de Ana Paula Matos à frente da vice-prefeitura nas eleições municipais de 2024.

O sorriso largo do pretenso candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), sempre que é indagado sobre a possibilidade, não esconde um eventual favoritismo para que Ana não seja ‘empurrada’ da cadeira.

O ministro da Previdência Social, presidente nacional licenciado da sigla, Carlos Lupi, desembarcou nesta quinta-feira, 9, na capital baiana para endossar as chances da também secretária municipal da Saúde (SMS) permanecer na chapa. Ao Portal A TARDE, o gestor afirmou que a dobradinha entre Reis e Matos “vem dando certo”.

“Costumo dizer que não se mexe em time que está ganhando. O time formado por Bruno Reis, prefeito, e Ana Paula, vice, é um time que está dando certo. Ana Paula é uma mulher vitoriosa, que tem serviços prestados à cidade de Salvador, preparada, inteligente. É o nome que o PDT quer que continue na vice-prefeitura de Bruno Reis”, disse Lupi, que recebe nesta quinta-feira, 8, o título de cidadão soteropolitano, na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Jr., que também esteve presente na sessão que foi marcada pela entrega da Medalha Thomé de Souza ao deputado federal Leo Prates, vê com naturalidade o pleito de Ana para continuar compondo a chapa majoritária ao lado de Reis.

“A primeira análise que a gente faz é que quando se disputa muito a vice é sinal que a chapa é vencedora. É natural que uma chapa que tenha todas as chances de ganhar já no primeiro turno em Salvador com Bruno Reis que a vice seja disputada, mas também é natural que Ana continue. Ela tem feito um bom trabalho, demonstrou que é popular e agrega em termo de votação, então não há porque mudar”, afirmou o chefe da legenda estadual.

Mesmo não assumindo publicamente que sairá candidato à reeleição, o prefeito Bruno Reis (União), praticamente antecipou ao A TARDE CAST que vai pleitear a sua continuidade na cadeira do Palácio Thomé de Souza. Presente na homenagem a Prates e Lupi, o chefe do Executivo municipal confirmou que a presença e visita do ministro ao seu gabinete “reforça o desejo do PDT de continuar ocupando a posição de vice, caso eu decida ser candidato em nossa chapa”.

Antes da condecoração na Câmara Municipal de Salvador (CMS), os pedetistas se reuniram com o mandatário da capital baiana na sede da Prefeitura. Nas redes sociais, a legenda do carrossel de imagens aponta para a conversa em defesa do nome de Ana Paula para 2024. Enquanto Prates negou o conteúdo da conversa.

“Eu participei da reunião, foi uma visita de cortesia do ministro Carlos Lupi. Não presenciei nenhuma discussão sobre a questão da vice, até porque nós temos etapas a seguir. A primeira etapa é a decisão do prefeito sobre a sua candidatura. A segunda etapa é a construção das ideias que o PDT vai apresentar para esta nova candidatura do prefeito Bruno Reis, nós temos uma aliança com a Prefeitura municipal de Salvador e o terceiro passo é a discussão. Ana é um grande nome e grande quadro do PDT”, contou o presidente municipal do partido.

Mendonça, no entanto, escreveu a seguinte legenda no Instagram: “Também abordamos o futuro de Salvador e as eleições de 2024. Falamos dos planos de fazer uma chapa forte para a disputa de cadeiras na Câmara e defendemos o nome de Ana Paula Matos para seguir na vice”.