"Não se pode fazer comício em igreja", diz Jerônimo sobre Bonfim | A TARDE

Durante evento de inauguração do posto de atendimento eleitoral da estação de metrô Pituaçu, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 16, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um balanço sobre a Lavagem do Bonfim, que aconteceu na última quinta-feira, 11.



O destaque negativo do evento, para o petista, aconteceu na Basílica Conceição da Praia, quando o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), puxou coro em seu nome, como foi relatado na coluna Carrasco, do Grupo A TARDE, na edição publicada na última segunda-feira, 15.

"Achei muito inadequado para um prefeito de uma cidade como Salvador, subir na grade da igreja para poder fazer comício", disse Jerônimo na coletiva de imprensa.

"Nós temos que respeitar as crenças, seja de terreiro, seja espírita, seja católica ou evangélica. Nós temos que respeitar as crenças das pessoas. Nosso lugar é no chão, com a humildade que Jesus Cristo nos ensinou", continua.

No entanto, a avaliação do cortejo em si foi positiva para o governador. "Vi muita alegria aí. Nós vamos continuar fazendo esse diálogo com a população baiana em Salvador", alegou Jerônimo, que já projeta participações na Festa de Iemanjá, Lavagem de Itapuã e Carnaval.