Nova reunião do Colégio de Líderes acontece na próxima segunda, 6 | A TARDE

Os líderes da Câmara Municipal de Salvador (CMS) vão se reunir novamente na próxima segunda-feira, 6, para discutir os projetos encaminhados pelo Executivo, bem como o Conselho Municipal de Segurança e a meia-entrada para professores municipais. Além de outras proposições de autoria dos vereadores. Na mesma data, às 16h, ocorrerá outra reunião do Colégio de Líderes para definição das datas de votação das matérias.

O Colégio de Líderes se reuniu nesta segunda, 30, para estabelecer um cronograma para a apreciação das proposições dos parlamentares e do Executivo Municipal.

“Estivemos reunidos para estabelecer prazos para a votação das matérias. Portanto, vamos legislar sobre os projetos de interesse da população de Salvador”, disse o presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz (PSDB).

Dentre os temas debatidos estão o prazo para envio de emendas do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que devem ser enviadas até o dia 27 de novembro. De acordo com o vereador Daniel Alves (PSDB), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização (CFOF), a previsão é que as propostas sejam levadas a Plenário no dia 29 de novembro.