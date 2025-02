Novo presidente da FECBAHIA detalha foco para mandato: "Desafio"

Prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O eleito presidente da Federação dos consórcios públicos da Bahia (FECBAHIA), o prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios (PSD), detalhou, na manhã desta terça-feira, 18, que sua prioridade no cargo será fortalecer as políticas consorciadas.

"Cada mandato tem seu desafio. Temos que manter a FEC Bahia com essa unidade com os consórcios públicos, fortalecendo cada vez mais as políticas consorciadas, porque essa parceria com o Governo de Estado e com o Governo Federal é muito importante para o fortalecimento do nosso Estado. Ou seja: são experiências que você começa a replicar em cada município, em cada cidade, para você manter exatamente todos os investimentos, para que cheguem lá na ponta, em cada município da Bahia. Acho que esse é o grande desafio, você manter isso aí vivo e com muito impulso forte na vida dos nossos municípios", declarou, em entrevista ao Portal A TARDE.

Sivaldo Rios foi oficializado como presidente na manhã desta terça, durante Assembleia de Eleição da FECBAHIA, que aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Ele assumirá o biênio 2025-2027.