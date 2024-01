Otto defende fim da reeleição em todos os níveis no Brasil | A TARDE

O senador Otto Alencar (PSD) usou as redes sociais neste sábado, 23, para defender o fim da reeleição no Brasil. Segundo ele, caso o modelo político brasileiro continue, “teremos em breve uma forte ameaça à democracia e às instituições".

O parlamentar defendeu que haja uma mudança no sistema político, colocando fim aos mandatos consecutivos em todas as esferas, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e presidente.



"É necessário e importante acabar com a reeleição em todos os níveis no Brasil! A partir de 2030 eleições gerais com mandatos de 5 anos para todos, inclusive, senadores. Permanecendo como está, teremos em breve uma forte ameaça à democracia e às instituições. Ou acaba com a reeleição ou ela acaba com o Brasil", escreveu Otto.

Ou acaba com a reeleição ou ela acaba com o Brasil. — Otto Alencar (@ottoalencar) December 23, 2023