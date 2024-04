"Para ter casamento, precisa ter noivo ou noiva", diz Bruno sobre vice | A TARDE

Durante a abertura da edição do Nordeste do Connected Smart Cities, evento de conexões e negócios de Cidades Inteligentes do país, que acontece no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, na manhã desta quinta-feira, 18, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a evitar de falar sobre assuntos que envolvem a eleição deste ano.



“Sem pressa, sem agonia, o próprio calendário eleitoral já estabelece datas”, disse Bruno Reis, que é pré-candidato à reeleição.

Ao responder pergunta sobre quem estará na posição de vice em sua chapa para o pleito, o prefeito de Salvador usou do recurso de figura de linguagem para despistar. “Para ter casamento, primeiro precisa ter noivo, ou noiva, para depois ter noiva e noiva”, argumentou.

Os nomes mais cotados para assumir o posto de vice de Bruno Reis na chapa eleitoral de 2024 são a atual vice, Ana Paula Matos (PDT), e o vereador Luiz Carlos (Republicanos).