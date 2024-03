Paulo Rangel presidirá 2ª Câmara do TCM | A TARDE

Recém-empossado no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o novo conselheiro Paulo Rangel já conseguiu o seu primeiro cargo na Corte de Contas. Eleito, por aclamação, Rangel ocupará a presidência da 2ª Câmara. Antes, o posto era ocupado provisoriamente pelo conselheiro Mário Negromonte, vice-presidente do TCM.

O ex-deputado estadual tomou posse no último dia 8 de março na Corte de Contas, após ter saído vitorioso na disputa contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Marcelo Nilo (Republicanos). O ex-parlamentar venceu as corridas com 36 votos contra 22 de Nilo, após votação secreta no plenário da Casa, no dia 5 deste mês.

O presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, deu as boas-vindas ao novo conselheiro, lembrando sua experiência como administrador da Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco (Chesf) e o trabalho que desenvolveu como deputado estadual, ao longo de seis mandatos. Todos os conselheiros presentes à sessão, assim como a procuradora de contas, Camila Vasques, fizeram questão de parabenizar e desejar sucesso ao novo conselheiro no desempenho de novas responsabilidades, como servidor público.