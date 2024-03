Em solenidade simples, Paulo Rangel toma posse no TCM | A TARDE

Três dias após ser eleito ao cargo de conselheiro, o ex-deputado estadual Paulo Rangel tomou posse como novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O ato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8, no gabinete da presidência.

Em solenidade simples, Rangel destacou que a sua atuação na Corte de Contas será marcada pelo fortalecimento das ações pedagógicas, assim como já havia declarado na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"[Pretendo trabalhar] ouvindo os gestores municipais – prefeitos e presidentes de câmaras de vereadores – apontando eventuais falhas legais, irregularidades e sugerindo correções, mas evidentemente não serei tolerante com desvios de recursos públicos. Quero fortalecer as ações pedagógicas do tribunal e orientar para prevenir erros”, disse.

O presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, enalteceu o novo conselheiro destacando a sua ampla experiência como administrador, sindicalista e, sobretudo, como parlamentar.

"O que o enriqueceu com a vivência pública e o fez conhecer as carências e a importância das administrações municipais na vida dos cidadãos", disse. O presidente ainda afirmou que Rangel "sabe dos desafios da administração pública, sobretudo dos municípios que, mesmo com recursos limitados, têm que atender à crescente demanda por serviços dos cidadãos em áreas fundamentais, como a educação e a saúde”.

O ex-parlamentar foi indicado pelos deputados para ocupar a sétima cadeira do TCM e teve o nome oficializado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, na última quinta-feira, 7.

Na cerimônia desta sexta estiveram presentes, os seguintes nomes: sua esposa Jane Dikla Lopes, o presidente do PP, Mário Negromonte Jr., além dos deputados estaduais Júnior Muniz (PT) e Vitor Bonfim (PV). O secretário de Relações Institucionais e pré-candidato à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano, e o vereador Arnando Lessa também marcaram presença.

Uma sessão especial do TCM será realizada em breve, para marcar o ingresso do novo conselheiro.