Pedro Tourinho destaca importância do 2 de Julho: "União dos povos"

Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho falou com o Portal A TARDE sobre a importância do 2 de Julho para o estado e como a pasta da Cultura tem trabalhado pra valorizar ainda mais essa data em Salvador.

"2 de julho é a data cívica mais importante do estado, a nossa cidade também, afinal a parte final aconteceu por aqui. E aqui a gente desde ontem está reunindo todas as cidades que participaram, todos os povos, as pessoas que participaram da luta da independência aqui na cidade pra hoje a gente fazer esse grande cortejo cívico que atravessa a cidade com nossas manifestações culturais, com representações de pessoas que participaram da batalha da independência lá atrás. Então, reencenar esses ritos e passar por isso todos os anos, nos últimos 201 anos, é um ritual importantíssimo pra reforçar nossa identidade, nossa cultura, nossa união, a união dos povos da Bahia contra o opressor, contra o invasor português, então todo ano está aqui um pouco renovar a baianidade também, renovar a nossa identidade enquanto povo", disse Tourinho.

O secretário comentou ainda sobre os anúncios feitos pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, de investimentos do PAC para a cultura e se Salvador pode ser incluído nesses investimentos.



"O verdadeiro PAC da cultura de Salvador é da prefeitura de Salvador, né? A gente, se olhar o percentual do dinheiro do PAC que vem diretamente do município de Salvador, você vai ver que é muito pouco, o que não faz nem tanto sentido assim, dado a importância de Salvador na ativação cultural da cidade. Então, nosso PAC é a prefeitura mesmo, não tem PAC federal tão forte aqui em Salvador não. E a gente vai anunciar ainda a tempo alguns investimentos esse ano, a gente vai, semana passada a gente abriu a licitação do Vila Velha, foram R$ 14 milhões para a reforma, vai mais R$ 12 milhões para comprar equipamento. Muncab, a gente continua fazendo, os equipamentos estão ativados, a Escola Letieres Leite, tudo isso com recurso próprio, então o PAC é muito bem-vindo, seria muito bem-vindo mais ainda, mas se a gente for ficar esperando o PAC aqui em Salvador, a gente não vai fazer muita coisa, então a gente está realmente acelerando para entregar o máximo esse ano", pontuou o secretário.

Ainda segundo Tourinho, os investimentos do PAC para Salvador, a exemplo do projeto do conjunto habitacional do Pilar, no Centro Histórico. Para ele, os recursos do PAC são parcela mínima para tocar o projeto e que o real investimento sairá de financiamento exterior e recursos próprios da prefeitura.



"O grande investimento da cidade em relação ao Centro Histórico será lá no Comércio, naquele bairro, onde a gente está fazendo um projeto grande de habitação e de estrutura, de desenvolvimento realmente do bairro, são mais de, se eu não me engano, $ 40 milhões de dólares, $ 50 milhões de dólares que a gente conseguiu o financiamento no BID para aquela área, para construir, fazer retrofit, fazer planejamento e o PAC deu R$ 800 mil para fazer o projeto, mas o dinheiro da obra está garantido pelo investimento que a gente conseguiu com financiamento exterior e do caixa da própria prefeitura", afirmou.