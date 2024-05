Piso salarial dos professores indígenas já tem data de votação na Alba | A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vota nesta terça-feira, 23, os projetos lei do Executivo que equipara o piso salarial de 700 professores indígenas com os demais da categoria no estado e o projeto que cria o programa Bahia Pela Paz, que visa desenvolver uma nova perspectiva de promoção da cultura de paz, associada à política de segurança pública do Estado. Os projetos tramitavam com regime de urgência na Casa.

Líder do governo, Rosemberg Pinto afirmou ao Grupo A TARDE que na pauta do dia dos deputados está apenas as duas propostas do Executivo a serem apreciadas.

"Hoje nós vamos apreciar aqui o projeto de lei do Bahia pela Paz e outro projeto de lei que diz respeito aos professores indígenas, então eu desconheço da tramitação para hoje do projeto da Defensoria. Vamos deixar claro que o projeto da Defensoria não depende da Assembleia. Existe uma divergência entre a Defensoria e o poder Executivo. Eles precisam resolver isso. Enquanto não resolver essa pendência, dificilmente a Assembleia vai poder pautar o projeto. É algo que depende dos ativos. Não depende da Assembleia Legislativa", disse o deputado.

Já o líder da bancada de oposição, Alan Sanches (União Brasil), afirmou que pedirá vistas ao projeto do programa "Bahia Pela Paz".