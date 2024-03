Políticos baianos participam de ato em prol a Bolsonaro: "Marcante" | A TARDE

Políticos baianos marcaram presença no protesto em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro que aconteceu neste domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Entre os principais apoiadores do ex-mandatário no estado que estiveram lá, foi o presidente do PL Bahia, João Roma, e o deputado estadual, Leandro de Jesus (PL).

Em conversa com o portal A TARDE, Roma detalhou que o evento histórico e pacifico, com muita representatividade política. “Muito marcante, quem estava presente sentiu uma energia muito boa.”

“Foi um ato importante, com uma quantidade de gente muito grande, uma manifestação espontânea, extremamente tranquila sem nenhum percalço. Mostrou ter sido um movimento muito ordeiro, com muita representatividade política também”, declarou.

O líder partidário também ressaltou que acredita ter sido um marco relevante acima de questões políticas.

“Foi um evento marcante, que traz a tona um sentimento geral que eu acho que vai além do Bolsonarismo, é quase que um clamor pela segurança jurídica”, resumiu.

O ex-ministro também ressaltou a fala do ex-presidente Bolsonaro e disse ter gostado da linha que ele seguiu no discurso. “Ele fez um discurso falando uma perspectiva de futuro e algo que acho crucial, sobre buscar pacificar e unir o povo desse país, eu lamento muito essa questão de divisão do país”

Leandro de Jesus

Após o ato, o parlamentar Leandro de Jesus iniciou uma live para falar sobre a manifestação com os seguidores. No ao vivo, que ficou gravado, Leandro disse que o protesto foi muito importante e disse ter sido “o maior ato de rua que este país já viu”.

Para o deputado, o dia serviu para quebrar o medo que tentaram impor contra eles, segundo Leandro. “Pensavam que iriam nos derrotar, mas não vão.”

“Hoje foi um dia muito importante para quebrar esse medo que tentaram impor contra nós. [...] A direita não foi derrotada, o bolsonarismo não foi derrotado. [...] Estamos firmes e fortes, nós não temos que ter medo de dar apoio a quem merece e estar ao lado do presidente”, disse.

Jesus também citou a operação da Polícia Federal (PF) e disse que Bolsonaro está sendo perseguido. “O maior perseguido de toda essa tirania é o presidente Jair Bolsonaro e ele precisa do nosso apoio.”

Além do deputado e do ex-ministro, estavam presentes os deputados federais Capitão Alden (PL) e Roberta Roma (PL) e o estadual Diego Castro (PL).