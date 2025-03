Por unanimidade, STF mantém prisão de Braga Netto

Braga Netto é suspeito de interferir nas investigações sobre a trama golpista - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta-feira, 14, por unanimidade, manter a prisão do general Braga Netto, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL) e vice na chapa do ex-presidente nas eleições de 2022.

O militar, foi preso no dia 14 de dezembro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após suspeitas de interferência nas investigações da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2022.

O placar final para a manutenção da prisão de Braga Netto terminou em 5 a 0. Na ocasião, os magistrados julgaram o pedido dos advogados de Braga Netto contra a prisão.

O colegiado é formado pelos seguintes ministros: Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.