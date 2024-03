PRD, DC e PP farão ato a favor da reeleição de Bruno Reis | A TARDE

Após o PP bater o martelo em torno do nome do secretário de governo da prefeitura de Salvador, Cacá Leão, para ocupar o posto de presidente da sigla na capital, o partido junto com PRD e DC realizaram um evento na próxima segunda-feira, 26, às 18h, no Centro de Convenções, em apoio à reeleição de Bruno Reis (União Brasil).

Sem definir o quantitativo de pessoas esperadas para o evento, como questionado pelo portal A TARDE, o presidente estadual do PRD, Francisco Elde, afirmou que espera contar com a “presença das lideranças políticas de Salvador, suplentes, vereadores, deputados e prefeitos da região metropolitana”.

Sem o Podemos e o Solidariedade na base, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) assumiu o comando dos partidos DC e PRD, a fim de aglutinar mais legendas a sua campanha, que deve ser lançada em abril. O chefe do Palácio Thomé de Souza desponta com vantagens na disputa eleitoral, conforme o levantamento realizado pelo Instituto Atlas/Intel, parceiro do portal A TARDE, em dezembro.

Câmara Municipal de Salvador

Além das eleições para prefeito, os soteropolitanos também vão eleger novos vereadores para a Câmara Municipal de Salvador (CMS). Atualmente, na Casa Legislativa, o PRD (fusão do PTB e Patriota) conta com duas cadeiras, no entanto, a meta da sigla é fazer o dobro de legisladores em 2025.

“Eu estou com a meta de fazer pelo menos três vereadores, e vejo possibilidade real de chegar a uma quarta vaga”,contou Elde.

Além da projeção dos novos parlamentares na capital baiana, o chefe do PRD também está empenhando em dar musculatura ao partido no interior da Bahia. Questionado se a medida visa fortalecer as siglas aliadas e a própria legenda para 2026, Elde não se aprofundou sobre o assunto, mas estimou tentar almejar cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e na Câmara dos Deputados.

“Todo o trabalho é feito com o objetivo de fortalecer o projeto político do nosso grupo. Não tenho pretensão pessoal de ser candidato em 2026. Mas queremos um partido fortalecido para termos deputados estaduais e federais eleitos daqui há dois anos. Claro que tudo isso passa pelo sucesso da sigla este ano, que é nosso foco total agora”, concluiu.