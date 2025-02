Prefeito de Amargosa quer fortalecer relação com municípios e Estado

Prefeito de Amargosa participou do 8º encontro de prefeitos da UPB - Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

O prefeito de Amargosa, Getúlio Sampaio (PT), falou sobre a importância da promoção de mais encontros de prefeitos seja em Salvador ou em Brasília para fortalecer a aliança entre o estado e município.

Deste modo, segundo ele, tanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT) como os chefes municipais poderão trocar experiências sobre gestão e entender a necessidade de cada cidade.

“Nós entendemos que esse pacto federativo é importante para os municípios porque é no município que acontecem as coisas e esses eventos só fazem fortalecer isso. Claro que isso deve ser efetivado mais vezes para que os municípios tenham mais contato tanto com outros municípios como com o governo do Estado”, afirmou durante o 8º encontro de prefeitos realizado pela União dos Munícipios da Bahia (UPB), nesta quarta-feira, 29.

Em conversa com o Portal A TARDE, no Centro de Convenções de Salvador, localizado na Boca do Rio, o gestor também elogiou a iniciativa da UPB em promover a reunião. "Quero parabenizar a direção da UPB na realização de um evento como esse".

Novo centro de educação

A cidade de Amargosa, localizada no Vale do Jiquiriçá, ainda deve receber um centro de educação especial, que atenderá alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos próximos anos. A informação foi confirmada pelo prefeito, que não estimou o prazo para o início das obras do equipamento.

“Junto com o governo estadual, vamos implementar as políticas necessárias para que cada dia mais possamos incluir essas pessoas efetivamente na educação e nós sabemos do grande problema que tem, não só a Bahia, mas o Brasil todo na inclusão dessas pessoas com necessidades especiais”, disse ao Portal A TARDE.

São João

Neste ano, o São João de Amargosa, considerado um dos melhores do estado, terá novidades. Sem dar detalhes sobre o que está por vir, o prefeito disse que as mudanças na festa abrangem a agricultura familiar e a economia solidária.

"É um São João onde as famílias procuram as festas para se divertir e aproveitar a festa. Nós temos hoje um local que em lugar no Brasil tem igual, uma praça com bosque cercado de árvores, e premia Amargosa como um cenário para o São João raiz", concluiu.