Prefeito de Andaraí diz que prefeitos 'clamam' pela sua eleição à UPB

Cotado como favorito à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), afirmou que há um sentimento coletivo entre os gestores baianos para que ele assuma a cadeira do órgão e mencionou os seus antigos cargos.

“A minha luta é unir os 417 municípios. Existe um sentimento muito grande dos prefeitos e prefeitas que agora é a minha vez na presidência da UPB. Não só pela experiência, mas pelo municipalista que eu sou, pelas minhas lutas, pelo que eu fiz como presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBahia), parceria muito grande com os presidentes de consórcios”, disse no início da noite desta sexta-feira, 13.

No entendimento do chefe do Executivo municipal, os presidentes de consórcios e a UPB devem ser aliadas para garantir um maior apoio aos municípios baianos.

“Eu entendo que a UPB e a FEC tem que andar de mãos dadas porque a UPB tem um papel institucional maravilhoso”, afirmou, e acrescentou falando sobre o avanço da função de gestor dos consórcios públicos.

“Para você ter ideia hoje, tem disputa para ser presidente de consórcios. Há anos atrás, ninguém queria ser presidente de consórcio. O consórcio se fortaleceu muito com o apoio de Wagner, Rui veio com entendimento muito grande sobre consórcios e Jerônimo, agora, dando continuidade”, concluiu.

Wilson Cardoso esteve presente no 1º Encontro Regional – Gestores Municipais Eleitos e Reeleitos da Bahia, promovido pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI-PR), que acontece no Centro de Convenções, em Salvador.