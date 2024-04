Prefeito de Itaberaba antecipa novos investimentos e comenta sobre PAC | A TARDE

Em visita ao Grupo A TARDE, na manhã desta sexta-feira, 22, o prefeito de Itaberaba, Ricardo Mascarenhas (PP), comentou sobre o desenvolvimento da cidade, que completa neste ano 147 anos, e antecipou novos investimentos que o município irá receber do Novo PAC Seleções, programa do governo federal para investimentos em infraestrutura.

“As obras que temos planejado, e vamos iniciar agora no mês de março e abril, são de pavimentação asfáltica, tanto da cidade, quanto na zona rural, construção de novas escolas, que a nossa prioridade na nossa gestão foi a educação, nos últimos 7 anos então temos esse desejo agora que no ano de 2024 , no nosso último ano de mandato, a gente fortaleça cada vez mais a educação que é um ponto forte do nosso governo”, disse, o gestor em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

“Itaberaba está no caminho certo, estamos mudando e transformando o índice de desenvolvimento da educação do município, já avançamos pontos, então isso parte da valorização da infraestrutura e do aluno atraído para a sala de aula. itaberaba segue nesse rumo de colocar a educação sempre como prioridade do nosso governo”.

“Itaberaba vem avançando muito nos últimos anos em relação a geração de emprego e renda, muitas pessoas saiam para trabalhar, principalmente em São Paulo, e isso vem diminuindo a cada ano, evidente que nós temos que alavancado a cada vez mais, porém a chegada de novos empregos com a chegada da fábrica Dass deu um impulso muito grande no município”, declarou.

Mascarenhas destacou também que a cidade tem avançado cada vez mais na área industrial e no comércio local, principalmente no avanço da venda de abacaxis, fruto de maior produção do município.

“[Itaberaba] Tem recebido investimentos, é uma cidade que está crescendo, além do abacaxi, que já é um forte gerador de emprego na região, a gente produz em média 50 a 55 milhões de frutos por ano e isso gera uma renda muito forte na cidade. Além do comércio, que é a bola propulsora da cidade, ele é forte. Itaberaba recebe toda a Chapada [Diamantina] e isso nos orgulha muito, de estar abrindo investimentos e pavimentações para que outros órgãos, sejam estaduais federais [cheguem], afirmou, acrescentado que a cidade receberá uma sede própria da defensoria pública e outras instituições “para receber cada vez mais visitantes, pessoa que vem para trabalho e acabam gerando vínculo na cidade”.

Novo PAC

O prefeito também falou sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal a que a cidade foi contemplada. Ao todo, o município receberá cerca de R$ 12 milhões que serão direcionados a um espaço esportivo, uma creche e ônibus escolar.

“Itaberaba foi contemplada com o novo PAC, mais de R$ 12 milhões. Um espaço esportivo comunitário, uma creche, que vai proporcionar qualidade aos nossos alunos e dar oportunidade a pais e mães de trabalhar e deixar os seus filhos de forma segura em uma área adequada, e fomos contemplados também com ônibus escolar, a gente tem orgulho”, detalhou.

“Uma equipe que trabalhou para que a gente fosse selecionado. Então Itaberaba, mais uma vez, deu um passo importante com o novo PAC, que é uma experiência para o Brasil, e a gente tinha essa esperança de também ser contemplada, a gente fez o nosso dever de casa, a gente cadastrou e fomos contemplados”.

O prefeito também esteve em entrevista, na manhã de hoje, no programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.