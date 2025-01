Prefeito de Nazaré alega estado de calamidade e pede apoio de Jerônimo

Prefeito contou que município tem prédios abandonados - Foto: GOVBA

Prédios públicos em ruínas, monumentos históricos abandonados e escolas abandonadas, é este o cenário dos equipamentos em Nazaré, localizada no Reconcâvo baiano, conforme relatou o prefeito eleito Benon Cardoso (PSD), durante audiência com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O chefe do Executivo municipal diz que a sua antecessora Eunice Peixoto (União Brasil) deixou a cidade largada às traças sem condições adequadas de funcionamento até mesmo em policlínicas. Ao lado do petista, nesta terça-feira, 7, o gestor prometeu restaurar a cidade.

"As dificuldades não nos amedrontam. Assumimos o compromisso de transformar Nazaré, e é o que faremos. Já começamos esse trabalho e vamos devolver a dignidade ao município", afirmou Benon, na governadoria, em Salvador.

Na ocasião, o pessedista pediu ajuda ao gestor estadual para reerguer o município, incluindo o estádio e o Monumento Jesus de Nazaré, que é um ponto de visitação de turistas e peregrinos.

O pessedista esteve no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na capital baiana, ao lado do vice-prefeito Rodrigo Almeida (PT) e dos deputados federal Antonio Brito (PSD) e estadual Vitor Azevedo (PL). Na ocasião, o município recebeu do estado uma ambulância, fruto de emenda parlamentar de Vitor.

Vitor Azevedo disse que o governador se comprometeu a visitar o município em breve para fazer a entrega de obras que estão em andamento. "Vamos somar esforços para que Nazaré comece a respirar novos ares nessa gestão de Benon e de Rodrigo, que se inicia agora. E esse apoio do governo do Estado é fundamental para que isso ocorra".

