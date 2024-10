Prefeitura dá novo passo para urbanização da Comunidade do Pé Preto

Prazo para a finalização da nova estrutura será de cerca de seis meses - Foto: Ag. A TARDE

A prefeitura de Salvador, através da Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), oficializou a contratação da empresa que será responsável pelas obras de Infraestrutura da Urbanização da Comunidade do Pé Preto, no bairro da Pituba. Ao todo, o investimento custará cerca de R$ 7,320 milhões.



A instituição escolhida para realizar o serviço foi a Daud Empreendimentos e Construções, vencedora do certame, realizado na modalidade menor preço. O prazo para a finalização da nova estrutura será de cerca de seis meses, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço.

Conforme o projeto, que o Portal A TARDE teve acesso, a ideia da obra é urbanizar a área do Pé Preto, localizada no limite entre os bairros do Nordeste de Amaralina e da Pituba em área pública, que atualmente é ocupada por barracos, substituindo-os por unidades habitacionais, com implantação de infraestrutura urbana de: esgotamento sanitário; abastecimento de água; drenagem;contenções; pavimentação; iluminação pública; equipamentos comunitários (com instalação de sistema para geração de energia solar); boxes comerciais; além de contemplar ações integradas de execução de trabalho social, regularização fundiária e avaliação pós-intervenção.



Segundo informações da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), a urbanização da comunidade abrangerá cerca de 7 mil m² e deve beneficiar pelo menos 300 famílias.



As ações previstas também envolvem a construção de um conjunto habitacional para os moradores, da praça homônima, do campo de futebol Três Corações e área de futevôlei, além da reconstrução da Escola Municipal Anita Barbuda.

Alguns equipamentos já se encontram prontos, como a Escola Municipal Anita Barbuda, entregue em fevereiro deste ano.