Prefeitura libera demolição para construção do CCO no Subúrbio

A área total a ser demolida é de 12.293,98 m², no bairro do Lobato - Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador

A prefeitura de Salvador deu mais um passo para a concretização do CCO, também chamado de “Observatório Inteligente de Salvador”. Nesta quarta-feira, 18, a gestão municipal publicou a concessão da autorização ambiental pelo prazo de 2 anos para a demolição de galpões desativados para a implantação do equipamento.

A área total a ser demolida é de 12.293,98 m², localizado na Rua Ana Piedade s/n, situada no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador, de acordo com informações do Diário Oficial do Município (DOM). A demolição havia sido publicada em setembro, contudo, precisou ser republicada “por ter saído inconsistência”.

Leia mais

>> Bruno Reis entrega “Infovia Salvador” e autoriza obras de CCO e Hub

>> Salvador é única cidade brasileira a participar de programa na área digital

>>CCO vai transformar Salvador em uma “smart city”, diz secretário

Com a retirada dos galpões, a prefeitura também deve implantar “projeto paisagístico, de modo a contribuir para o conforto dos habitantes, especialmente na época do verão”, como consta no DOM. Ao todo, as obras para a construção do CCO custará aos cofres públicos R$ 120 milhões, e tem um prazo de conclusão de 16 meses.

O intuito do novo espaço é reunir no local serviços de diversos órgãos municipais, como os centros de controle da Transalvador, da Guarda Civil Municipal (GCM), o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil (Cemadec), entre outros.

A ordem de serviço para a construção do equipamento, que faz parte do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente, foi assinada em cerimônia pública pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), no dia 26 de junho.

A empresa que ficará responsável pela construção da nova unidade é a “Gren4T Soluções TI SA", que venceu o processo licitatório e embolsará R$ 108,6 milhões. A contratada deve elaborar projetos e obras de construção do observatório da cidade inteligente de Salvador.