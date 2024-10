Presidente da Codeba exalta investimentos no setor portuário

Diretor-presidente da Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba), Antônio Gobbo - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O diretor-presidente da Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba), Antônio Gobbo, exaltou os recentes investimentos que estão sendo feitos na Autoridade Portuária do estado. Na próxima segunda-feira, 23, ao lado do ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o governador Jerônimo Rodrigues, vai anunciar um conjunto de obras de infraestrutura para o setor.

Entre os equipamentos beneficiados estão os portos Sul e de Salvador. Serão entregues a adequação da pavimentação na retroárea do Porto de Salvador, a assinatura de ordem de serviço para a dragagem de manutenção do Porto de Ilhéus, e a autorização para a licitação das obras de reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem, do pátio de aeronaves e das pistas de taxiway do Aeroporto de Barreiras.

"É um privilégio para a Autoridade Portuária da Bahia que o Porto de Salvador tenha sido escolhido para esse anúncio emblemático de investimentos tão significativos, que refletem o compromisso do Governo Federal e do Estado da Bahia com o desenvolvimento da infraestrutura estratégica do país", destacou Gobbo.

De acordo com Gobbo, além dos investimentos anunciados, outros investimentos voltados para os setores portuário e hidroviário da Bahia estão em estágio avançado de planejamento e deverão ser anunciados brevemente.

“[...] Principalmente em dragagens de aprofundamento, tanto em Ilhéus como na Baía de Todos os Santos, em tecnologia avançada de controles de acesso de veículos e embarcações para otimizar os fluxos logísticos e segurança e também novos projetos a serem implantados nas áreas operacionais”, afirmou.

Gobbo destacou ainda a importância e compromisso da Codeba junto aos projetos de sustentabilidade ambiental, voltado para o desenvolvimento de energia limpa e inclusão social.

“Importante destacar também o compromisso da Codeba com projetos de sustentabilidade ambiental, energia limpa e inclusão social a serem desenvolvidos em parceria com a UNESCO e os projetos de desenvolvimento da economia do Mar, através do Cluster Tecnológico Naval da Bahia”, explicou.