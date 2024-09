Jerônimo assina nomeação de 483 peritos do DPT

Documentos foram assinados nesta quinta-feira, 19 - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou, nesta quinta-feira, 19, a nomeação de 483 novos peritos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Durante o ato, o petista falou sobre a importância do fortalecimento da segurança pública para o estado.

"A segurança pública é um conjunto de ações que envolve prevenção, policiamento, inteligência e, no caso do DPT, uma atuação técnica e cuidadosa. Estamos comprometidos em garantir uma segurança pública mais robusta e eficiente na Bahia", disse.

Os novos agentes serão composto por 185 peritos criminalistas, 106 peritos médicos legistas, 179 peritos técnicos e 13 peritos odonto-legais. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira, 20.

Jerônimo ressaltou, ainda, a participação significativa de mulheres entre os nomeados, representando cerca de 40% do total: “É importante elogiar o trabalho da diretora do DPT, Ana Cecília, e do secretário de Segurança Pública, Marcelo, pela condução do processo, reforçando o compromisso da Bahia, em parceria com o Governo Federal, para aprimorar a segurança pública”.