Polícia Técnica da Bahia recebe novas viaturas e equipamentos; confira

Novos equipamentos somaram mais de R$ 3 milhões em investimentos - Foto: Leo Moreira/Ag. A Tarde

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia entregou 10 novas viaturas do tipo rabecão e 2 cromatógrafos para exames de alcoolemia à Polícia Técnica. A cerimônia ocorreu na manhã desta segunda-feira, 16, na sede do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, na Avenida Centenário, Barris.

Durante o evento, o Secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner Filho, comentou sobre a importância da entrega.

"Esses 10 rabecões serão distribuídos não apenas na capital, mas também nas macrorregiões da Polícia Técnica no interior do estado, como Juazeiro, Teixeira de Freitas, Itabuna, Alagoinhas, Barreiras, Chapada e Irecê. Isso melhorará o atendimento à população e a eficiência do DPT", afirmou Marcelo.

Ele também destacou que o DPT em breve contará com mais de 500 novos profissionais, fruto do maior concurso público da história da instituição. "Além das novas viaturas, estamos entregando dois cromatógrafos, que são equipamentos essenciais para o laboratório, facilitando e acelerando a elaboração dos laudos de perícia de drogas".

Marcelo enfatizou que essas ações são parte do esforço contínuo para fortalecer a criminalística e a prova pericial, com o objetivo de melhorar as investigações, a segurança pública e, consequentemente, proporcionar um trabalho mais eficaz para a população.

Esses novos equipamentos somaram mais de R$ 3 milhões em investimentos e têm o objetivo de acelerar os atendimentos, aprimorar os exames periciais e a emissão dos laudos correspondentes. A Diretora do DPT, Ana Cecília, pontuou como as novas viaturas ajudarão no trabalho diário da instituição.

“Para o interior do estado, de forma prioritária, essas aquisições foram pensadas para diminuir o tempo de resposta, pois as nossas unidades atendem a muitos municípios no entorno. Alagoinhas por exemplo, atende a 21 municípios, então tendo mais uma unidade de rabecão lá, nós conseguimos prestar um serviço melhor, reduzindo também o sofrimento das famílias”.