Presidente do PP, Negromonte diz que pode se tornar contra a federação | A TARDE

As conversas para que se concretize uma federação entre Progressistas (PP), União Brasil e Republicanos estão paradas por conta do recesso parlamentar, disse Mário Negromonte Jr. (PP-BA) em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 18, durante evento na unidade do Senai Cimatec de Salvador com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Embora diga que não aconteceram novidades com relação à aproximação a nível nacional dos três partidos, o presidente estadual do PP e deputado federal enxerga possibilidade de ir contra a medida. “Se isso for afetar candidaturas que a gente vem trabalhando no partido desde a nova gestão que eu assumi, obviamente eu não vou poder ser favorável”, justificou.

“Também se pessoas forem sair do PP em função da criação de uma federação, causando a diminuição do partido, eu vou trabalhar no sentido contrário, é óbvio. Eu preciso fazer o partido crescer. Hoje, a meu ver, o partido cresce do jeito que está”, continua Mário Negromonte Jr.

Na coletiva, também foi comentada pelo presidente do PP como andam as tratativas para as eleições em Salvador. “A gente ainda vai definir”, disse. O líder partidário disse enxergar como natural o assédio de outros partidos a parlamentares do PP e nega qualquer atrito com outros dirigentes partidários.

“Até a janela acabar em abril, muita coisa vai acontecer. Eu desejo tudo de bom para [Ronaldo] Carletto [ex-deputado do PP que migrou para o Avante no ano passado] e para todos do partido Avante. O importante é cada um fazer o seu. Eu trabalho com muito respeito a todos”, concluiu.