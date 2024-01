Lula vem para a Bahia na semana que vem para participar de evento | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará na Bahia na semana que vem, para participar de evento do Senai Cimatec que acontecerá na unidade da Avenida Orlando Gomes, em Salvador, ou no Cimatek Park, em Camaçari.



A participação do Chefe do Executivo Federal no evento acontecerá na quinta-feira, 18 durante pauta para assinatura de um acordo para implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia (Senai-Cimatec).

A agenda já havia sido divulgada pelo senador Jaques Wagner, que confirmou a nova vinda de Lula ao estado. “Ele vem para o Nordeste, passa por dois ou três estados e encerra essa agenda na Bahia ", disse.

No final do ano passado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou que Lula será convidado para as eleições na Bahia de 2024.

Da campanha para a eleição presidencial de 2022 para cá, Lula esteve sete vezes em Salvador e Região Metropolitana.

Além das duas últimas edições do 2 de Julho, o petista fez campanha na capital baiana em 30 de setembro e 12 de outubro de 2022, curtiu repouso na Base Naval de Aratu em duas oportunidades em 2023, durante o último Carnaval e no feriado de Corpus Christie, além de ter participado da assinatura da Lei Paulo Gustavo, em 11 de maio em ano passado.