Presidente do PSDB é recebido em Salvador por membros tucanos

“O PSDB está revigorado em muitos lugares e, em outros, se revigorando fortemente e rapidamente”, disse Perillo - Foto: Divulgação

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, desembarcou nesta segunda-feira, 5, em Salvador, onde foi recebido pelo presidente estadual da sigla, deputado Tiago Correia, pelo líder da Federação PSDB-Cidadania no Congresso Nacional, Adolfo Viana, e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz.

Essa já é a segunda visita que o ex-governador de Goiás faz à capital baiana desde que assumiu o comando da legenda.

Leia também:

>> Com vistas para eleições, presidente do PSDB se reúne com Bruno Reis

>> “PSDB é patrimônio político do Brasil”, diz presidente do partido

“É uma grande honra recebermos, em poucos meses, a visita do presidente do nosso partido, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Recentemente (em março), ele esteve em Salvador, no Projeto Giro Pelas Capitais, com representantes do partido do estado e de Salvador. Isso demonstra como o PSDB em nosso estado tem prestígio com a direção nacional da sigla”, disse Carlos Muniz.



De acordo com Marconi Perillo, “O PSDB está revigorado em muitos lugares e, em outros, se revigorando fortemente e rapidamente”.

Em Salvador, o PSDB está marchando com a candidatura de Bruno Reis (União Brasil).