“Pronto para qualquer desafio”, diz Omarzinho sobre secretariado

Omarzinho comentou sobre possibilidade de assumir secretariado - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O vereador eleito e ex-presidente da Limpurb, Omarzinho (PDT) comentou, nesta quinta-feira, 19, sobre a possibilidade de assumir um cargo no secretariado do prefeito Bruno Reis (União) em 2025.

O pedetista afirmou estar preparado para enfrentar "qualquer desafio" que venha a ser dado pelo prefeito, além de demonstrar confiança para iniciar seu trabalho na Câmara Municipal de Salvador.

“Tenho certeza que o prefeito, com muita tranquilidade, vai tomar a melhor decisão para Salvador, a melhor decisão para a gestão. Estou completamente preparado, tanto para entrar na Câmara de Vereadores e fazer um excelente trabalho, como também para cumprir qualquer missão que o prefeito venha me dar no ano de 2025”, declarou Omarzinho durante a entrega de um campo de futebol em Itapuã.

Há conversas para um vereador do PDT assumir um cargo na prefeitura de Bruno Reis. Com isso, seria aberta uma vaga para o primeiro suplente do partido, Zilton Netto, na Câmara Municipal.