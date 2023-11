Protesto contra ViaBahia e empréstimo do governo serão pautas na Alba | A TARDE

Esta semana a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) está com a agenda cheia. Entre as atividades que devem gerar mais repercussão, estão as discussões sobre a situação das BRs 324 e 116, rodovias administradas pela ViaBahia, e o empréstimo de R$ 1,6 bilhão para o Governo do Estado.

A partir desta segunda-feira, 20, a Casa deve retomar a discussão sobre a definição da data de votação do pedido de empréstimo de R$ 1,6 bilhão para o Governo do Estado, conforme o presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), adiantou ao Portal A TARDE.

Na terça-feira, 21, a partir das 9h, deputados estaduais farão um protesto pacífico no posto do pedágio da BR-324, em Simões Filho, contra a situação que vem ocorrendo no local.

Os parlamentares integram as comissões de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Agricultura e Política Rural e a de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho da Alba. O objetivo da manifestação é convidar a população para participar, no dia 28 de novembro, da sessão especial que convocou o presidente da ViaBahia, José Bartolomeu, a prestar esclarecimentos sobre a falta de investimentos previstos no contrato por parte da concessionária.

Ainda na terça, os quatro deputados estaduais que mais se destacaram neste ano de 2023, serão eleitos com o troféu Imprensa. A escolha será feita pelos jornalistas credenciados junto ao Comitê de Imprensa da Alba em votação secreta, que começa às 9h30 e prossegue, de forma ininterrupta, até às 17h, quando haverá o escrutínio. Durante a tarde, será a vez dos deputados elegerem os jornalistas que mais se destacaram na cobertura diária do Poder Legislativo. A votação também será secreta e ocorrerá durante a sessão plenária.

Na quarta-feira, 22, o bicentenário do 2 de Julho volta a ser reverenciado pela Assembleia e pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) com o lançamento de uma coleção de sete livros sobre a consolidação da Independência do Brasil.

Outro evento que acontecerá nesta semana no Legislativo, é o I seminário da Procuradoria Especial da Mulher da ALBA e o Encontro da Procuradoria da Mulher Itinerante da Câmara de Deputados. O evento será realizado durante toda a quinta-feira, 23. no Auditório Jornalista Jorge Calmon. A deputada Fabíola Mansur (PSB), procuradora especial da Mulher da ALBA, está à frente do evento, que está sendo organizado com as participações da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e União de Vereadoras da Bahia (UVB).

Também na quinta, dois títulos de cidadão baiano serão entregues em sessões especiais, o Padre Rogério Marcos da Silva e o ex-jogador de futebol Carlos Eduardo Casagrande, conhecido como Preto Casagrande.

Para finalizar a semana, na sexta-feira, 24, o artista plástico Jair Gabriel da Costa também será homenageado com o Título de Cidadão Baiano. A concessão da honraria foi proposta pelo deputado Fabrício Falcão (PC do B).