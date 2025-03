PT celebra 45 anos no Rio com estande da Bahia e presença de Jerônimo

Governador estará ao lado do Serin, Adolpho Loyola - Foto: Assessoria

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) desembarca neste sábado, 22, no Rio de Janeiro, para participar dos 45 anos do seu partido. O petista estará acompanhado do secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, considerado o seu braço-direito.

Na ocasião, a sigla baiana terá um estande, em que serão apresentados as principais mudanças do Estado da Bahia durante os governos Jaques Wagner, Rui Costa, e, agora, Jerônimo, ambos filiados ao partido, que já está há 20 anos no comando do estado.

O Partido dos Trabalhadores, o qual o presidente Lula também é filiado, completou 45 anos na segunda-feira, 10.

Para comemorar a data, na Bahia, foi realizada uma live especial, no dia 10, que contou com a mediação da secretária de Mulheres do PT Bahia, Liliane Oliveira, e pelo advogado Breno Valadares, contou com a exibição de um vídeo do aniversário da legenda, como parte das homenagens à sigla.