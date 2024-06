“Quanto mais gente boa na política, melhor”, diz Bruno sobre Duquinho | A TARDE

A novidade revelada pela coluna “O Carrasco”, do Grupo A TARDE, na última segunda-feira, 27, está movimentando a política do estado. Nesta quarta, 29, foi a vez do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comentar sobre a possível chegada do empresário Luís Eduardo Magalhães Filho, o Duquinho, na política do estado.

De acordo com O Carrasco, Duquinho Magalhães, filho do ex-deputado federal Luís Eduardo Magalhães, teria sido sondado para se colocar como o novo líder da centro-direita na Bahia, como oposição ao grupo petista que governa o estado desde 2007. O empresário estaria considerando a possibilidade de assumir essa responsabilidade.

Questionado pela imprensa sobre o assunto, Bruno Reis afirmou que toda pessoa disposta a contribuir com a política no estado é bem-vinda e sinalizou que vê a possível chegada de Duquinho como um fortalecimento do seu grupo político.

“Todos os nomes são sempre bem-vindos. Quanto mais gente boa estiver na política, melhor”, disse Bruno Reis. “Quanto mais puder fortalecer o time, com mais força a gente fica para conquistar as vitórias”, acrescentou o prefeito.

O posicionamento de Bruno Reis corrobora com a fala do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) nesta terça, 28. Segundo o emedebista, a chegada de Duquinho Magalhães na política é uma “especulação do bem”.

“Luís Eduardo tem as qualidades do pai: gentil, educado, tolerante e, sobretudo, cumpridor de compromissos. Fico feliz de ver esse jovem e competente empresário ser tocado pelo vírus da política. A Bahia merece uma renovação com a qualidade de Duquinho. Gostava muito do pai, gosto por demais do filho”, publicou Geddel nas redes sociais.

Na esteira dessa movimentação, Duquinho compareceu à cerimônia de entrega de uma honraria ao presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro Bruno Dantas, que teve também as presenças dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), além de outros quadros políticos relevantes no estado.

Publicações relacionadas