Quebrando acordo, Paulo Magalhães Jr. é mantido no comando da CCJ | A TARDE

Quebrando o acordo estabelecido com o vereador Cláudio Tinoco (União Brasil), o edil Paulo Magalhães Jr., do mesmo partido, foi mantido no comando da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) da Câmara Municipal de Salvador (CMS). A reorganização dos colegiados foi publicada na noite desta terça-feira, 27, em edição extra do Diário Oficial do Legislativo (DOL).

Pelo entendimento dos edis, no entanto, Paulo Magalhães Jr. assumiria o comando, do considerado mais importante colegiado da Casa, por um ano, apenas em 2023. Logo após, Claudio Tinoco seria empossado para a cadeira da CCJ, em 2024. A mudança surgiu após a saída do ex-presidente da Casa, Geraldo Júnior (MDB), que havia estabelecido o período de um ano de atuação de cada presidente de comissão.

A reunião para debater o rearranjo dos colegiados estava prevista para acontecer nesta tarde, após a sessão ordinária. No entanto, a falta de entendimento dos parlamentares fez com que a reunião fosse adiada, conforme apurou o Portal A TARDE.

Com a publicação extra e as comissões reinstaladas, os vereadores devem debater na reunião do colégio de líderes na próxima segunda, 4, o cronograma de votação dos projetos de vereadores e do Executivo.