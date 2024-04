“Queremos apoio de Jerônimo no segundo turno”, diz Kleber Rosa | A TARDE

Em entrevista ao programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9), na manhã desta segunda-feira, 15, o pré-candidato a prefeito de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), falou sobre suas expectativas para o pleito.



“Não vejo a hora do debate, quero falar umas verdades. Se a gente for para o segundo turno, não vai ficar pedra sobre pedra, porque debateremos em pé de igualdade”, afirmou Kleber Rosa.

O candidato do PSOL se negou a dizer quem apoiaria em um eventual segundo turno sem ele. “Não quero cogitar a possibilidade de não estar no segundo turno”, disse. No entanto, Kleber se disse aberto a receber apoios de adversários caso alcance a segunda colocação no primeiro turno e o líder do pleito não alcance 50% dos votos válidos.

“Queremos trazer os grupos que compõem os movimentos pela democracia. No segundo turno, é possível que tenhamos apoio de Jerônimo Rodrigues [governador da Bahia]”, alegou. A pré-candidatura de Kleber foi lançada neste sábado, 13. “Queremos reivindicar a posição de candidatura de esquerda da eleição”, continuou.

A expectativa de Kleber na eleição para a Câmara Municipal de Salvador é que o PSOL possa quadruplicar a quantidade de cadeiras. Atualmente, o partido conta com um mandato coletivo em que Laina Crisóstomo (PSOL) é a titular. “Colocamos como meta quatro cadeiras na Câmara de Vereadores de Salvador. Montamos chapa com nomes fortes e com representatividade. Também trouxemos gente que saiu do PT e que vem apresentar candidatura com a gente esse ano”, concluiu Kleber Rosa.