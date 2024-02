"Quero ultrapassar meu ex-colega, Nilo", brinca Adolfo sobre reeleição | A TARDE

A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) acontece em 2025, mas o tema vem rodando a Casa desde novembro do ano passado. Isso porque, os deputados aliados ao atual chefe do legislativo, Adolfo Menezes (PSD), estão buscando viabilizar uma PEC da Reeleição para garantir a permanência do pessedista na cadeira da Alba.

Menezes já está à frente da Casa por dois mandatos, e por essa razão, ele fica impossibilitado de tentar uma nova eleição, devido a uma alteração na lei estadual proposta pelo próprio, decretado o fim da reeleição por mais de dois mandatos.

Durante a retomada dos trabalhos da Casa, que acontece nesta quinta-feira, 1º, Menezes afirmou que o assunto, para ele, não é considerado prioritário e contou que a pauta deverá ser reatada após o carnaval pelos parlamentares.

“Não. Quem diz se é prioridade ou não, são os deputados. O presidente nem votar, vota. Essa iniciativa é de colegas deputados, tiveram 48 assinaturas e eu acredito que quando voltarmos, realmente, depois do carnaval vão ver qual o desejo dos deputados”, disse.

Questionado se o seu desejo é outorgar a medida, o presidente brincou com os jornalistas e pontuou: “estou querendo ultrapassar o meu ex-colega, Marcelo Nilo (Republicanos)”. Nilo presidiu a Casa por dez anos.

Emenda parlamentar

Na oportunidade, Adolfo Menezes (PSD), também minimizou as críticas sobre o pagamento das emendas parlamentares feitas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O chefe do legislativo considera um avanço a destinação do recurso com a nova gestão e fez uma comparação com o governo Lula (PT).

“Posso garantir que já avançou muito em relação ao governo do ano passado, governo Rui para o governo Jerônimo. Essas coisas [críticas] existem. Nós estamos vendo o Congresso Nacional sobre as emendas, o governo Lula precisou contingenciar R$ 5 bilhões e está lá a maior confusão. Faz parte do Parlamento”.