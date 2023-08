Reestruturação dos cartórios será prioridade na Alba, diz Adolfo

A reestruturação dos cartórios extrajudiciais será prioridade na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), conforme afirmou o presidente da Casa, deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), nesta segunda-feira, 7. Durante sessão ordinária, o mandatário da Alba afirmou que o Projeto de Lei nº 24.959/2023 será apreciado com atenção .

“Vamos ouvir todos os setores interessados, para tentar um acordo, porque existem as divergências normais de toda democracia, com prós e contras”, disse Adolfo.

Na oportunidade, ficou decidido que o deputado estadual Robinson Almeida (PT) será o relator da matéria na Casa Legislativa.

Pela manhã, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador Nilson Castelo Branco, participou de uma audiência pública sobre o tema, no auditório jornalista Jorge Calmon. O encontro foi proposto pelo deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) reuniu os desembargadores José Edivaldo Rotondano e Jatahy Junior.

PL 24.971/2023

Também durante a sessão, o presidente da Alba informou que dialogou com líderes do governo, deputado Rosemberg Pinto, e da oposição, deputado Alan Sanches (União Brasil), sobre a possibilidade de votar o PL 24.971/2023 que prevê o reajuste de 4% sobre os vencimentos e vantagens do cargos efetivos e comissionados de servidores do Poder Judiciário.

O chefe do Legislativo deseja votar a matéria na terça-feira, 8.