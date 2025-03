Relator do Orçamento 2025, Coronel comemora aprovação: “Superávit”

Relator do orçamento, senador Ângelo Coronel (PSD-BA) - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

Relator do Orçamento 2025, o senador Angelo Coronel (PSD) comemorou a aprovação do texto no Congresso Nacional na quinta-feira, 21. Em conversa com o Portal A TARDE, o parlamentar também rebateu críticas ao valor estabelecido das emendas parlamentares.

Apesar do atraso para ser votado, o orçamento foi aprovado de forma simbólica na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, sem qualquer alteração no parecer de Coronel. O Orçamento de R$ 5,7 trilhões prevê um superávit de R$ 15 bilhões na arrecadação, além de destinar R$ 50 bilhões para emendas parlamentares.

“O Orçamento da União foi a peça que jamais existiu na história do parlamento brasileiro, nós fizemos um orçamento onde deixamos R$ 15 bilhões de superávit, nem o governo esperava. O governo esperava R$ 3 bilhões, nós conseguimos com a estimativa das receitas que estão por vir no futuro, gerar um superávit dessa natureza. Também foi a primeira vez, que eu me lembre, que um relatório é aprovado sem obstrução, com uma celeridade jamais vista", destacou o senador.

Responsável pela relatoria do texto, Coronel explicou que articulou com cada parlamentar para dar celeridade à votação do orçamento sem obstruções.



“O atraso que dizem que foi de Angelo Coronel ajudou e muito o governo, porque deu tempo de mandar o ofício para mudar rubricas do orçamento, mudar ações, e isso gerou mais de R$ 40 bilhões em remanejamentos. Com isso, fez com que a gente, nos novos cálculos, chegasse a esse superávit de R$15 bilhões. Um saldo em caixa para que o governo possa gastar em obras ou programas sociais que venham a transformar e melhorar a vida da população brasileira", declarou.

Emendas

Em relação a definição sobre as emendas parlamentares, o senador garantiu que todas estão previstas em lei, sejam elas impositivas, de bancada ou comissões. Coronel também destacou a destinação de verbas para áreas específicas e sensíveis do país, como a segurança pública e pagamento do seguro rual.



"Estão todas na lei, tanto as emendas impositivas, que são chamadas emendas individuais, como as emendas de bancada, como as emendas de comissão, todas estão em lei aprovadas e não se colocou um centavo acima da lei".

"O que me causa surpresa é que muita gente critica a emenda, mas deveríamos também analisar que nós colocamos recursos para a Polícia Federal, R$ 235 milhões, colocamos recursos para o governo fazer frente a pagar seguro rural, porque quando o agricultor de menor porte, por questão de sol e excesso, falta de chuva, perder a sua lavoura, tem esse seguro. Então, são ações que foram colocadas, que não existiam, que também deveria se fazer menção. Aquilo que atinge a população merece ser bem divulgado, principalmente essas ações que nós colocamos e que para mim foram ações de bastante importância”, destacou o senador.

Coronel também pontuou como a destinação de emendas impactam nos estados, em especial na Bahia, que a área de saúde depende quase majoritariamente dos repasses federais através do orçamento.



“Para se ter uma ideia, 60% da saúde brasileira e também da Bahia é bancada pelas emendas dos parlamentares na área de saúde. Se essas emendas de saúde atrasarem mais de sair, vai criar um caos na saúde pública, tanto brasileira como da Bahia. Essas emendas ajudam, essas emendas oriundas do governo federal, que são alocadas nos municípios, a pedido dos prefeitos, é quem vem salvar a saúde pública. Então, isso é importante e por isso que houve até um aumento no valor que eu aumentei o recurso para a área de saúde, porque saúde é vida e precisa realmente…não se pode ter uma saúde boa se não tiver recurso para bancar. Então eu fiz questão de ampliar no orçamento", finalizou o senador.