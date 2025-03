Com atraso, Congresso aprova orçamento de 2025

Orçamento foi aprovado nesta quinta, 20 - Foto: Jonas Pereira | Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou, na tarde desta quinta-feira, 20, o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) referente ao ano de 2025, de R$ 5,7 trilhões. O texto deveria ter sido votado no último ano.

O Orçamento foi aprovado de forma simbólica na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, sem qualquer alteração no parecer do relator, o senador baiano Angelo Coronel (PSD). Na Câmara, apenas Kim Kataguiri (União Brasil) e três deputados do Partido Novo votaram contra o PLOA.

"Tivemos a votação de uma peça orçamentária sem obstrução na CMO e no Congresso, o que é uma coisa rara", explicou Coronel, ao comemorar a aprovação.

O Orçamento também prevê um superávit de R$ 15 bilhões na arrecadação, além de destinar R$ 50 bilhões para emendas parlamentares.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, elogiou o trabalho dos senadores e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), que participou das discussões finais para chegar a um entendimento.

"Sei que todos trabalharam com afinco e dedicação para que hoje nós conseguíssemos entregar o Orçamento ao Brasil [...] Quero aqui engrandecer o papel do Parlamento. Fortalecer o Parlamento é fortalecer a democracia", destacou o presidente do Senado.