Ricardo Salles confirma presença em ato convocado por Bolsonaro em SP | A TARDE

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) confirmou presença nos atos "em defesa da democracia" promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no próximo dia 25, na Av. Paulista (SP). O ato pretende reforçar a 'inocência' do ex-presidente contra "de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses".

Apesar de ter se afastado de Bolsonaro, após anunciar apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal fez questão de compartilhar o ato nas suas redes sociais. Veja:

Próximo 25/fevereiro. Av. Paulista, às 15 horas. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Com nosso Pres. Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/woSUcbvACw — Ricardo Salles (@rsallesmma) February 12, 2024

Durante a manifestação, o parlamentar desfilará em cima do trio elétrico ao lado do ex-mandatário e aliados, a exemplo do pastor Silas Malafia, que pagará o veículo com o próprio dinheiro.