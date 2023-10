Robinson comemora intenção de recompra da Refinaria de Mataripe

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) comemorou, na manhã desta quinta-feira, 28, a declaração do ministro Alexandre Silveira (PSD), das Minas e Energias, de que a Petrobras deve recomprar as refinarias privatizadas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), incluindo a de Mataripe, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com o parlamentar, o desejo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é muito positivo para a Bahia.

Robinson relatou, com exclusividade ao portal A TARDE, que, no início da gestão de Jean Paul Prates (PT) à frente da Petrobras, o presidente da empresa veio à Bahia e participou de uma audiência na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), onde foi questionado sobre a possibilidade de reestatização da Refinaria de Mataripe.

“É muito positiva essa intenção de recompra. Nós estivemos, há seis meses, com o presidente Jean Paul na Assembleia, em uma reunião com deputados e prefeitos da região Litoral Norte, que queriam que a Petrobras voltasse à exploração que estava suspensa e impactando na queda de arrecadação daqueles municípios. Essa pergunta [sobre a Refinaria de Mataripe], eu fiz ao presidente e ele falou que [a recompra] estava no horizonte de planejamento da Petrobras. Isso vai ter um impacto muito positivo para a Bahia”, disse Robinson.

O petista criticou a atual administradora da Refinaria de Mataripe. Segundo ele, a política de preços aplicada pela Acelen, empresa pertencente ao grupo árabe Mubadala, é nociva para o consumidor baiano, pois o faz pagar um preço fora da realidade brasileira. Para Robinson, o ideal é seguir o modelo aplicado pela Petrobras, que tem reduzido os preços dos combustíveis nos estados do Brasil que não têm suas refinarias privatizadas.

“Hoje, a política de preços de derivados do petróleo da Petrobras é feita de forma independente do que outros países fazem. Não está atrelada nem à variação do dólar nem à variação do preço do barril de petróleo. Por isso, você teve uma redução dos derivados — gasolina, gás e diesel — em vários estados do país. Mas a Acelen mantém a política anterior, de atrelamento à variação internacional do dólar e do barril de petróleo”, lamentou Robinson.

A perspectiva vista por Robinson é, a partir da recompra da Refinaria de Mataripe por parte da Petrobras, de que os preços praticados para os combustíveis na Bahia fiquem alinhados com os do restante do país, barateando o acesso da população baiana à gasolina, ao diesel e ao gás.

“[Com as recompras,] nós vamos ter uma uniformidade no território brasileiro na comercialização dos combustíveis. E o brasileiro que mora na Bahia não pagará mais alto pelo derivado de petróleo. Ele vai pagar o mesmo preço que outros brasileiros que moram em outros estados e não têm refinarias privatizadas. Então, eu acho muito importante para a Bahia e, em particular, para o consumidor baiano”, concluiu o deputado estadual.