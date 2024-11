Rosalvo deve assumir cargo na chefia de gabinete de Jerônimo

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria de Rosalvo - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O ex-candidato a prefeito de Lauro de Freitas pelo PT e procurador geral do município, Antônio Rosalvo, deve assumir em breve um cargo na chefia de gabinete do governador Jerônimo Rodrigues no Governo do Estado. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela assessoria de Rosalvo.

A ida de Rosalvo para o Estado foi formalizada através de um ofício que solicita a cessão do servidor por um período de dois anos, a fim de contribuir com a Chefia de Gabinete do Governo.

“Me sinto honrado com o convite e com a confiança do governador Jerônimo Rodrigues. Estou empenhado em trabalhar ainda mais contribuindo não somente com Lauro de Freitas, mas toda Bahia. Iremos contribuir com a realização de projetos que impactem de forma positiva a vida de todos”, destacou Rosalvo.

Com uma trajetória política marcada por três mandatos no parlamento municipal e igual período presidente da Câmara de Vereadores, Rosalvo atuou ainda em Lauro de Freitas como secretário de Desenvolvimento Urbano.